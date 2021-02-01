Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме будет проходить завтра, 2 февраля, сообщил 1 февраля журналистам британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мьянме военные захватили власть, отстранив президента Вина Мьина. Главу государства военные обвинили в фальсификации выборов в парламент, состоявшихся в ноябре прошлого года.

Задержан также был лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, являющийся к тому же госсоветником и министром иностранных дел Мьянмы. На текущий момент 24 министра уже лишились своих кресел.

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