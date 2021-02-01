Киев, , 21:29 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий оспорил в Верховном суде страны указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности.

Об этом вечером 1 февраля сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, иск поступил 1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Истец обжалует указ президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» с момента его принятия. Глава КСУ просит признать соответствующий указ Зеленского «противоправным и недействительным».

Пресс-служба отмечает, что по этому делу уже определена коллегия судей, но дату рассмотрения дела не уточняет.

ИА REGNUM напоминает, что 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца в рамках расследования уголовных дел, в которых фигурирует судья.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента, но при этом Тупицкий не может попасть на рабочее место.

Конфликт между офисом президента и конституционным судом начался в конце октября, когда КСУ своим решением отменил часть антикоррупционной реформы.