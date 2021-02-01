Киев, , 21:19 — REGNUM Принятие решения об исключении депутата Александра Дубинского из фракции «Слуга народа» полностью соответствовало регламенту, заявил прессе вечером 1 февраля глава фракции «СН» Давид Арахамия.

Александр Дубинский President.gov.ua

Политик подтвердил информацию СМИ, что исключение Дубинского поддержали 198 депутатов фракции, что составляет 80,5% количества фракции при необходимых 70%.

«Процедура… полностью соответствовала регламенту. У нас есть протоколы и физические подписи каждого проголосовавшего депутата, его позиция. Завтра от меня будет письмо председателю Верховной рады с сообщением о том, что господин Дубинский, как народный депутат. прекратил участие в деятельности нашей фракции», — сказал Арахамия.

Он добавил, что уже подписал соответствующий документ.

Соратник Зеленского заявил, что если Дубинский докажет свою невиновность в деле о вмешательстве в американские выборы и пожелает вернуться во фракцию, этот вопрос может быть решен положительно.

Сам Дубинский, комментируя решение об исключении в эфире украинского телевидения, заявил, что ему стыдно за фракцию «Слуга народа».

«Я сегодня в глазах коллег увидел стыд и срам… Мне стыдно за эту фракцию… Для меня принципиально важным остается вопрос продолжения работы парламента в интересах украинского избирателя», — заявил политик.

По его словам, фракция «Слуга народа» воспользовалась историей с его исключением прекратила говорить об актуальных вопросах, которые интересуют украинского избирателя.

ИА REGNUMнапоминает, что 11 января министерство финансов США ввело дополнительные санкции против семерых физических лиц, граждан Украины, и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния». Среди тех, кто попал под санкции — народный депутат парламента нынешнего созываот «Слуги народа» Александр Дубинский.