Белград, , 21:13 — REGNUM Официальный Белград не радуется установлению дипломатических отношений между Израилем и сепаратистским Косово. Об этом журналистам в Париже заявил президент Сербии Александр Вучич 1 февраля, добавив, что это скажется отрицательно на отношениях Белграда и Тель-Авива.

«Это мы могли ожидать в последние шесть месяцев, поэтому в Вашингтоне (4 сентября) мы не захотели подписать документ вместе с албанцами и американцами. Мы не хотели это поддерживать, мы хотели мотивировать Израиль не делать этого, но Израиль показал, что самые главные для него США. Это не улучшит наши отношения, но открываются какие-то другие перспективы, о которых я не хотел бы сейчас говорить», — заявил Вучич журналистам сербского телеканала Pink.

Вучич также заявил, что после признания Израилем Косово его не захочет признать ни одно мусульманское государство.

Напомним, что 4 сентября в Вашингтоне сербская и албанская стороны в присутствии Дональда Трампа подписали соглашение. При этом каждая сторона подписала отдельный документ, который был назван соглашением «о нормализации экономических отношений». Один из пунктов этого документа относится к тому, что Сербия не возражает против установления дипломатических отношений между Приштиной и Тель-Авивом.

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