Белград, , 21:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич надеется, что в итоге процесса косовского урегулирования будет достигнуто «какое-то компромиссное решение, которое будет приемлемым для обеих сторон». Об этом он заявил 1 февраля в Париже при встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы должны сделать все, чтобы достичь компромиссного решения для обеих сторон. Этого до сих пор не было, и я всегда был готов выслушать Макрона и его инновационные идеи, чтобы мы приблизились к договоренностям», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии также заявил о том, что он планирует представить французскому лидеру сербскую платформу по Косово и Метохии.

Также Вучич добавил, что для Сербии очень важен процесс евроинтеграции и что он надеется на то, что Макрон поможет его стране продвинуться на этом пути.

Напомним, что ранее Евросоюз по инициативе Макрона изменил правила для приема новых стран в это объединение.