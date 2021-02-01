Киев, , 20:33 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины (ГБР) имеет «фейковый» офис в Печерском районе Киева, заявил сегодня, 1 февраля, в Верховной раде сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик предложил вызвать руководство ГБР в Верховную раду для объяснений по этому вопросу.

Герасимов заявил, что на прошлой неделе он посетил «полуразрушенное и пустое здание» в Печерском районе, где якобы полноценно работает один из офисов ведомства.

«Это позорная фальсификация руководства ГБР с фиктивным адресом, где все занесено снегом и где никого уже давно не было», — заявил политик, напомнив, что годовой бюджет ГБР составляет примерно 2,5 млрд гривен.

Комментария от государственного бюро расследований Украины по поводу этого заявления пока нет.

Государственное бюро расследований Украины начало свою деятельность в ноябре 2018 года. Бюро расследует уголовные дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные чиновники — отминистров до начальников государственных управлений.

29 января президент Владимир Зеленский подписал указ о государственной охране ГБР.