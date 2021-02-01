Подгорица, , 20:09 — REGNUM Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» готов купить и в соответствии со всеми правилами контроля качества доставить вакцину Sputnik V жителям Черногории, чтобы помочь всем жителям страны лучше защититься от коронавируса, говорится в сообщении фонда.

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Ранее сообщалось о намерении фонда купить для Черногории 100 тысяч доз вакцины, однако СМИ сообщили о том, что правительство Черногории отказалось ее принять.

В фонде заявили, что пандемия коронавируса — глобальная проблема и что всем странам необходимо объединиться для борьбы с ней.Они напомнили, что в январе оборудовали современную ПЦР-лабораторию в Которе.

«В настоящее время мы работаем над поставкой оборудования для аналогичной лаборатории в Подгорице», — сказали в фонде.