Рим, , 19:40 — REGNUM Переговоры между участниками «старой новой» правящей коалиции Италии продолжаются второй день и пока далеки от завершения, передают национальные СМИ в понедельник, 1 февраля.

Несмотря на то, что состав коалиции не изменился, у каждого из ее участников — леволибералов, популистов и партии Маттео Ренци — есть собственный проект программы совместной работы.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Однако президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Предполагается, что состав коалиции не изменится: в нее помимо леволибералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» вновь войдет партия Ренци, представители которой заявили о готовности продолжать работу при условии утверждения определенных пунктов программы правительства. В настоящее время переговоры «союзников» продолжаются.