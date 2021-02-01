Тобрук, Ливия, 1 февраля 2021, 19:40 — REGNUM Об отставке спикера Палаты представителей Ливии Акилы Салеха Исы сообщает 1 февраля Libya-24.
Уточняется, что Салех подал в отставку, так как его кандидатура выдвигается в Президентский совет.
Напомним, Палата представителей Ливии проводит заседания в городе Тобруке. Салах Исса являлся спикером ливийского парламента с начала его основания — августа 2014 г.
Палата представителей во внутриливийском конфликте поддерживает главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.
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