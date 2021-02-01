Киев, , 19:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести санкции против Республики Никарагуа.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Соответствующее постановление Зеленский внес в парламент сегодня, 1 февраля, сообщает аппарат Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский просит депутатов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа.

Сейчас постановление передано в профильный парламентский комитет.

Отмечается, что введение Украиной санкций против Никарагуа обусловлено назначением республикой почетного консула в Крыму.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из Киева направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить «неправомерное решение» относительно почетного консула. Кулеба пригрозил санкциями в отношении Никарагуа, в случае отсутствия должной реакции со стороны правительства.