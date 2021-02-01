Пекин, , 19:30 — REGNUM Атлантический совет — американская НКО — выступил с провокационным докладом, отражающим стремление к холодной войне и конфронтации с Китаем, в котором анонимные авторы призывают содействовать «смене власти в Пекине». Об этом 1 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, который заметил, что сдерживать Китай, осуществляя нападки на КПК, является бесперспективным занятием.

Дипломат считает, что идеологическая конфронтация, насаждаемая этим документом, идет вразрез с тенденциями времени и не пользуется поддержкой международного сообщества. Подобные доклады, как и инсинуации, направленные на дискредитацию КПК и ее связи с китайским народом, характерные для заявлений экс-госсекретаря США Майка Помпео, являются «наборами лжи» и продуктами «теории заговора».

В США, по его словам, имеются силы, намеренные посеять вражду между китайским и американским народами, подтолкнув их к конфронтации и конфликту. Однако история их непременно осудит.