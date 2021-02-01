Дамаск, , 19:27 — REGNUM Состоялся телефонный разговор глав МИД КНР и Сирии Ван И и Фейсала Микдада. Об этом 1 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что сирийский министр выразил свои поздравления КПК и КНР в связи со столетием правящей в Китае Компартии, а также отметил высочайшие достижения страны под ее руководством.

По совам Ф. Микдада, Сирия твердо придерживается принципа одного Китая и поддерживает Пекин в ключевых для него вопросах международной повестки, в частности, по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и в Гонконге (Сянган). Официальный Дамаск также решительно осуждает давление на Китай со стороны западных стран в вопросе об эпидемии коронавируса и выражает Пекину искреннюю благодарность за своевременную противоэпидемическую помощь.

Ван И, в свою очередь, отметил героизм сирийского народа, который перенес огромные жертвы и заплатил большую цену за защиту национального достоинства и суверенитета в многолетнем кризисе. Будущее Сирии, считает руководитель китайской дипломатии, должно определяться самим сирийским народом, а международному сообществу следует помочь ему, усилив борьбу с терроризмом.

Как надежный друг и партнер Сирии Китай твердо поддерживает сирийскую сторону в рамках двусторонних и многосторонних отношений.