Москва, , 00:11 — REGNUM Заявление зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства «Северного потока — 2», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 1 февраля в социальной сети Facebook.

«Так вроде же не признаётся юрисдикция иностранных судов в России. И закон такой есть — главенство российских судов над любыми западными судами», — отметила Татьяна Н.

Многие пользователи отметили, что Россия отказалась от главенства иностранных судов, поэтому обращение к ним за защитой выглядит странным решением. Другие задались вопросом о том, какой суд вообще может заняться делом «Северного потока — 2».

«В какой интересно суд он собрался обращаться?», — задаётся вопросом Oleksandr L.

Некоторые комментаторы указали на то, что Российской Федерации никогда не победить в западных судах, потому что против неё, по сути, развязана война. В подобную историю, считают люди, попал бывший президент США Дональд Трамп.

«Какой суд? Смешно! Трамп не справился, а вы на них в их же суд хотите подать», — пишет Николай К.

Другие же отметили, что самой России нет необходимости лично принимать участие в судебном разбирательстве. Граждане считают, что европейские компании, которые потеряли прибыль из-за угрозы санкций США, могут сами участвовать истцами в данном деле.

«Да не надо нам в суд обращаться. В суд обратятся европейские частные компании, которые в совокупности вложили миллионы евро в строительство, как водной, так и сухопутной части «Северного потока — 2». Вот они и будут требовать возмещения убытков и потери планируемой прибыли с большими процентами. Вот пусть между собой Америка и Европа разбираются. А наша труба Европе нужна, они это понимают, когда холода наступают. Дешевле газа пока что никто не предлагает», — поделилась своим мнением Viktoria R.

Напомним, 1 февраля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства «Северного потока — 2».