Рим, , 19:10 — REGNUM Демократическая партия Италии настаивает на том, чтобы в новом составе правительства сохранили свои посты премьер-министр и министр экономики, заявил журналистам в понедельник, 1 февраля, лидер партии Никола Дзингаретти.

Кандидатуры и министра экономики Роберто Гуалтьери, и особенно премьер-министра Джузеппе Конте вызывают некоторые вопросы у коллег леволибералов по новой коалиции, однако, по словам Дзингаретти, по этим пунктам партия не отступит от своей позиции.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Однако президент страны Серджо Маттарелле после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Предполагается, что состав коалиции не изменится: в нее помимо леволибералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» вновь войдет партия Ренци, представители которой заявили о готовности продолжать работу при условии утверждения определенных пунктов программы правительства. В настоящее время переговоры «союзников» продолжаются.