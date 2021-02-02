Киев, , 07:22 — REGNUM Декларируемое украинскими политиками стремление Украины в НАТО может развеяться как дым, сталкиваясь с жестокой реальностью. Что нужно НАТО от Украины и почему Украина не в силах это дать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Казалось бы, у Украины и НАТО все идет как надо, и даже если слиться в объятиях, приняв эту страну в свои члены, НАТО не может в силу территориальных нерешенностей тех же Донбасса и Крыма, то организовывать различные совместные проекты никто не запрещает. Вот только проекты эти, как и само движение Украины в натовскую сторону, наталкиваются на различное видение роли военного блока в событиях ближайшего украинского будущего как со стороны истинного руководства НАТО, так и со стороны украинских олигархов, для которых «власть» в Киеве не более, чем ширма их владычества.

Олигархи хотели бы, чтобы НАТО повоевало на украинской территории с Россией, а НАТО хочет, чтобы Украина сделала это сама, сцепившись с Россией в меру своих слабых сил. НАТО во втором случае мыслит себя «помогающей и манящей» стороной, мол, будешь хорошо погибать в войне с Россией, обязательно примем в свои ряды. Такой сценарий, предполагающий, что условный «Коломойский» будет воевать с Россией за свои деньги, украинских олигархов, разумеется, удовлетворить не может. Читайте статью Александра Халдея «Украина — НАТО: союз или конфликт интересов?».