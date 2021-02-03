Минск, , 00:41 — REGNUM Пусть Белоруссия и лично президент Александр Лукашенко оказались наказаны имиджево в связи с запретом проводить ЧМ-2021 по хоккею, в экономическом аспекте для Минска это может оказаться даже выгодным. Как распределились плюсы и минусы от запрета на мировой чемпионат по хоккею по причине недемократичного Лукашенко, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет ЧМ-2021 по хоккею помог Лукашенко списать убытки, которые теперь можно будет выставить результатом вражьих происков. Например, прибыль, на которую обычно рассчитывает страна, принимающая ЧМ, в нынешних условиях непобежденной еще пандемии, выглядит, скорее. величиной отрицательный. Но теперь белорусские пропагандисты могут рассказывать, как было бы хорошо, если бы не происки европейских недоброжелателей.

Настоящая же прибыль, которую белорусские «многовекторники» продолжают снимать с европейских контрактов, до сих пор никуда не делась, чтобы там не грозил Лукашенко сделать со своими немецкими или прибалтийскими недругами. Кому точно не станет легче, так это белорусским гражданам, возмущенным подделкой белорусских выборов. Ведь теперь у спецслужбистов отпал еще один повод поостеречься убивать и калечить тех, кто осмеливается проявлять недовольство. Чемпионат-то уже все равно «проигран». Читайте статью Сергея Артёменко «"Тысячелетняя белорусская государственность» осталась без хоккея».