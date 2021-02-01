Киев, , 18:58 — REGNUM Новое украинское правописание будет действовать как минимум до конца нынешнего внешнего независимого оценивания (ВНО, украинский аналог ОГЭ), несмотря на отменяющее его решение суда.

Об этом заявил сегодня, 1 февраля, министр юстиции Украины Денис Малюська, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что решение Окружного административного суда Киева не вступит в законную силу в ближайшее время, поскольку правительство подает на него апелляционную жалобу.

«До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление кабмина будет оставаться в силе — то есть и украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться за ним к ВНО в этом году», — отметил Малюська.

Также он заявил, что его ведомство до сих пор не получило судебное решение, поэтому министр не понимает аргументации суда при вынесении вердикта. Малюська выразил мнение, что главным аргументом для суда стало нарушение процедурных вопросов в ходе утверждения нового правописания в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что 28 января Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным и отменил постановление правительства страны о введении нового украинского правописания. По словам адвокатов, основанием иска было то, что правительство Украины в принципе не имеет права изменять правописание, поскольку это не является его компетенцией.

Новая редакция украинского правописания была утверждена в мае 2019 года правительством Владимира Гройсмана. Редакция содержит целый ряд специфических норм, которые не воспринимаются большинством населения Украины и считаются коверканьем слов. Например, вместо «пауза» введено слово «павза», вместо «Афины» — «Атени»,вместо «кафедра» — «катедра», вместо «миф» — «мит». Зато украинцам существенно расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова как «экспрезидент».