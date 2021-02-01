Екатеринбург, , 18:52 — REGNUM В Екатеринбурге почтили память первого президента России Бориса Ельцина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

В церемонии у «Ельцин-центра» приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов, сенатор Аркадий Чернецкий и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Они возложили цветы к памятнику Ельцина. К участию в памятном мероприятии подключились общественники и представители дипломатического корпуса, уточнили в департаменте.

Также губернатор Куйвашев опубликовал пост в Instagram о Борисе Ельцине. Там глава региона назвал первого президента истинным лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве намерены открыть филиал «Ельцин-центра».

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