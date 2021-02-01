Подгорица, , 18:50 — REGNUM Анализ технологической защищённости и безопасности в Черногории является исключительной компетенцией стран-участниц, заявили 1 февраля в НАТО по случаю новых назначений на посты в министерстве безопасности Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Напомним, правительство Черногории приняло решение назначить Александра Сарановича генеральным директором управления разведки и безопасности министерства обороны.

Заместителем Сарановича назначили Радуле Човича, что вызвало серьезные споры в обществе.

Депутат и член парламентского комитета по безопасности Рашко Коневич заявил, что Чович допустил упущение в работе с конфиденциальными документами НАТО. Он сообщил вице-президенту правительства Черногории Дритану Абазовичу, что Чович совершил большую ошибку. В НАТО это назначение оставили практически без комментариев.

«Мы комментируем разведывательные вопросы стран-членов. Процесс проверки технологической защищённости и анализ безопасности — это суверенная прерогатива стран-членов», — заявили в НАТО.