Минск, , 01:48 — REGNUM Чемпионат мира — 2021 по хоккею, который должен был пройти и на территории Белоруссии, стал еще одной мишенью для атаки белорусских оппозиционеров. Белорусский президент Александр Лукашенко уверяет, что поводов для беспокойства нет, но так ли это на самом деле? О возможностях Лукашенко сохранить лицо в нелегкой хоккейной ситуации рассуждает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Хоккейный чемпионат — 2021, как он был запланирован Международной федерацией хоккея (IIHF), должен был пройти в Белоруссии и Латвии. Но с латвийской стороны уже раздаются голоса высокопоставленных политиков о неприемлемости Белоруссии для чемпионата мира из-за репрессий против демонстрантов и спортсменов. Тут же и Европарламент поддержал идею запрета Белоруссии, причем призыв был обращен к IIHF. Итак, IIHF попала под жесткий прессинг со стороны европейских политиков и правозащитников.

В таких условиях, с учетом обоснованности многих претензий к его персоне, у Александра Лукашенко остается в запасе красивый маневр, который может позволить ему отвести шквал обвинений от себя и, возможно, защитить участие Белоруссии, как принимающей стороны ЧМ-2021 по хоккею. В чем же эта возможность? Читайте статью Георгия Шкловского «Белоруссия: кровавый хоккей во время пандемии».