Нейпьидо, , 18:45 — REGNUM Со своих постов смещены 24 министра Мьянмы, сообщает 1 февраля Reuters.

Захватившие власть военные назначили 11 человек на министерские должности, в том числе в минфин, минздрав, минобороны и в МИД.

Отметим, что не всех отстранили, некоторые сами подали в отставку, не желая работать с мятежниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Мьянме произошёл утром 1 февраля. Военные объявили о том, что государственная власть переходит от президента Вина Мьина к генералу Мину Ауну Хлайну — главнокомандующему вооружёнными силами республики.

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