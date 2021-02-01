Киев, , 18:37 — REGNUM Принятый 26 января Верховной радой Украины закон «О народовластии через всеукраинский референдум», внесенный в парламент президентом Зеленским, практически идентичен законопроекту Виктора Медведчука, который партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подавала в Раду в 2019 году.

Об этом говорится в очередном расследовании журналистов проекта Watchdogs, который специализируется на раскрытии коррупционных схем в украинской власти и бизнесе.

В материале отмечается, что подготовку президентского законопроекта курировал первый вице-спикер Верховной рады, представитель фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

По мнению специалистов, плагиат команды Зеленского «виден невооруженным глазом».

В частности, кандидат юридических наук, эксперт по конституционному праву Николай Марченко сравнил уже принятый закон, который «слуги» подали в июне 2020 года с законопроектом, который ОПЗЖ зарегистрировала в 2019 году. По мнению юриста, в законе от Зеленского нашлись как концептуальные, так и прямые текстовые заимствования.

«Есть статьи, в которых либо не существует текстовых изменений или их текстуальные изменения, по сравнению с законопроектом ОПЗЖ, составляют от 3-х до 4-х слов. Отдельные тексты являются на 100% тождественными, есть тексты, часть которых имеет тождество 80−90%. Группа Стефанчука пошла не путем концептуальной разработки нового законопроекта», — сказал Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что во втором чтении и в целом за законопроект о референдумах на Украине проголосовали 255 народных депутатов при 226 необходимых.

Президент Владимир Зеленский заявил о важности и необходимости принятого закона о референдуме, заявив, что таким образом его команда «дала людям настоящую возможность осуществлять определяющее влияние на власть, и не на один раз, а навсегда».

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Верховная рада Украины должна остановить попытку узурпации власти Зеленским и его окружением.