Москва, , 07:30 — REGNUM 5 февраля в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «К новому этапу российско-японских отношений».

Пресс-центр REGNUM

В ходе мероприятия будут рассмотрены различные аспекты политических, экономических и иных связей двух стран, предложены пути ухода от вредной политики конфронтации и насаждения враждебности друг к другу.

В работе круглого стола примут участие видные российские учёные-востоковеды, политологи и публицисты, в том числе В.К. Зиланов, В.П. Зимонин, В.Г. Кикнадзе, М.А. Колеров, А.А. Кошкин, Ю.В. Крупнов, В.С. Микоян, А.Ю. Плотников.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Зрители получат возможность задать вопросы участникам.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

По всем вопросам: