Черкесск, , 18:10 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал, при каких условиях будет участвовать в выборах главы республики. Они должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Рашид Темрезов Kchr.ru

По словам Темрезова, он станет претендовать на пост руководителя региона, если его кандидатуру предложит на рассмотрение депутатам парламента президент РФ Владимир Путин. Такой ответ региональный лидер дал журналистам в ходе пресс-конференции 1 февраля.

«Если мне президентом страны и населением будет дана положительная оценка, и если президент Российской Федерации выдвинет мою кандидатуру, то я пойду работать дальше. Потому что целей и задач стоит колоссальное количество», — цитирует Темрезова ФедералПресс.

Напомним, Рашид Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 1 марта 2011 года. Он сменил на посту главы республики Бориса Эбзеева, добровольно подавшего прошение об отставке 26 февраля 2011 года.

На первый срок его кандидатуру внес на рассмотрение Народного собрания республики Дмитрий Медведев, бывший в то время президентом РФ. За Темрезова проголосовали единогласно все 70 депутатов парламента, присутствовавших на заседании.

На второй срок кандидатуру Рашида Темрезова на рассмотрение парламента внес в 2016 году президент РФ Владимир Путин. 18 сентября за него проголосовали 49 парламентариев.