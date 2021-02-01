Москва, , 18:03 — REGNUM Находящимся в Мьянме гражданам России следует избегать мест массового скопления людей, сообщили 1 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя режим чрезвычайного положения в Мьянме, объявленный из-за военного переворота, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что основные политические силы республики не смогли «разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 г. парламентских выборов».

Москва выразила надежду на «мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством». Это возможно при помощи возобновления политического диалога и сохранения устойчивого социально-экономического развития республики.

Захарова «В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент. Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд высокопоставленных лиц Мьянмы, в том числе президент республики Вин Мьин, сегодня, 1 февраля, были задержаны военными. И.о. президента назначен вице-президент республики Мьина Шве. Власть перешла к военным.

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