Гавр, Франция, , 17:51 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции и нынешний мэр французского города Гавр Эдуар Филипп сдал положительный тест на COVID-19. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в окружении политика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"Послушавшись нашей рекомендации, он сразу же ушел на самоизоляцию. Он чувствует себя хорошо и будет работать из дома», — сообщили представители бывшего главы правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 февраля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью телеканалу RTL, что владельцы тех кафе и ресторанов, которые открываются, несмотря на антикоронавирусные ограничения, потеряют доступ к выплатам из национальных фондов солидарности.

Читайте ранее в этом сюжете: Рестораторов во Франции могут лишить поддержки за нарушение санитарных мер

Читайте развитие сюжета: Макрон призвал страны Евросоюза ускорить вакцинацию от COVID-19