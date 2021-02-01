Париж, , 17:50 — REGNUM С 1 февраля 2021 года пассажиры из Франции смогут вылетать в страны, не входящие в Европейский союз, только при наличии «неотложной причины». Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"Что точно изменится, так это контроль пассажиров перед вылетом… Все международные рейсы будут контролироваться. Останется немного пассажиров, лишь те, у кого есть какие-то срочные дела», — подтвердили журналистам в пресс-службе аэропорта Париж — Шарль-де-Голль.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс анонсировал 29 января новые антикоронавирусные меры, в их числе закрытие 31 января границ со странами, не входящими в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция закрывает границы