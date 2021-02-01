Кишинёв, , 17:36 — REGNUM Акт вандализма в отношении мемориала воинам Красной армии у села Руска Хынчештского (Молдавия) — это кощунство, сообщает 1 февраля российское посольство в Кишинёве.

«Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал — привести в надлежащий вид. Память павших солдат — священна», — заявили в диппредставительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на памятник советским воинам произошло в ночь на 31 января. На памятник, посвящённые подвигу 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии, неизвестные краской нанесли оскорбительную надпись.

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