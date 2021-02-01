Луганск, , 17:25 — REGNUM Одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки 31 января на линии разграничения в ЛНР зафиксировал Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

ВСУ накануне, 31 января, обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) район села Калиново-Борщеватое.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 января ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ЛНР.

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