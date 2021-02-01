Приштина, , 17:10 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла и министр иностранных дел Израиля Габриэль Ашкенази 1 февраля подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, торжественная церемония из-за эпидемиологической обстановки прошла в режиме онлайн-конференции.

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Напомним, соглашение об установлении дипломатических отношений между Косово и Израилем было достигнуто при подписании Вашингтонских соглашений об урегулировании экономических отношений между Косово и Сербией 4 сентября 2020 года. Инициатором такого необычного поворота диалога Белграда и Приштины стал Дональд Трамп.

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