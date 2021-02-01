Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Пересмотреть политику Вашингтона в отношении Северной Кореи поручил американский президент Джо Байден своей администрации, передаёт 1 февраля NBC News.

Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, уточнив, что пересмотр поручено осуществить «по всем направлениям».

Это не означает отмену санкций в отношении Пхеньяна — напротив, могут быть введены новые. Также отмечалось, что могут быть предприняты какие-то дипломатические действия в отношении Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден уже не раз делал заявления о том, что будет продолжать политику, ведущую к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и премьер-министр Японии обсудили Северную Корею