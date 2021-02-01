Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Претендента на должность главы Екатеринбурга Виктора Ворожейкина сняли с участия в конкурсной процедуре. Об этом сообщили журналистам в комиссии по выборам мэра.

«Ворожейкин Виктор Анатольевич действительно был привлечен к уголовной ответственности и лишению свободы за тяжкое преступление», — передаёт слова одного из членов комиссии «Интерфакс».

Ранее в комиссии брали время на уточнение ситуации с Ворожейкиным. О судимости кандидата объединению стало известно из документов, предоставленных кандидатом.

Участник не скрывал данный факт биографии, отметили в комиссии. Претендовать на пост главы города гражданин не может.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 3 февраля 2021 года участники конкурса проходят собеседования с членами конкурсной комиссии.

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