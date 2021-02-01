Варшава, , 16:44 — REGNUM Лидер протестующей против ужесточения запрета на проведение абортов «Женской забастовки» Марта Лепарт является «не противником, а подарком для правительства». Об этом сообщил главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич, опубликовавший соответствующую статью.

«Марта Лемпарт — идеальный образ противника правительства. Агрессия, насилие, призывы к свержению власти, атаки на костелы, на верующих, вульгарные плакаты на акциях протеста. Для правительства она не противник, а настоящий подарок», — написал Сакевич.

По мнению главного редактора, на фоне активности протестующих и лично Лепарт правящая в Польше партия «Право и справедливость» выглядит «спокойной, законопослушной и рациональной политической силой».

«Лепарт несет оппозиции огромные имиджевые потери. Причем, такая радикальная позиция не просто укрепляет веру сторонников в правящую партию, но и отчасти отталкивает оппозиционно настроенных граждан», — отметил Сакевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые нередко перерастали в стычки с полицейскими и противниками абортов.