Варшава, , 16:41 — REGNUM Политик Лех Валенса, который был президентом Польши в 1990—1995 годах, сообщил журналистам Onet. pl, что пандемия «настолько ударила по его финансовому положению, что еще немного — и он будет собирать деньги перед церковью».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

»Я ищу дополнительную работу. Потому что мы живем на одну пенсию. Раньше я летал на Запад читать лекции в университеты, но пандемия лишила меня такой возможности. А пенсии не хватает, потому что жена очень много любит тратить», — заявил Валенса, добавив, что больше всего ему подходит работа электрика, потому что он «помнит закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей, которые в этом пригодятся».

Валенса также заявил, что получает ежемесячную президентскую пенсию в размере 6 тысяч злотых (1,6 тысяч долларов США), но «жена тратит 7 тысяч».

«Если так и будет продолжаться, то еще немного — и я буду собирать деньги перед церковью», — заключил экс-президент.