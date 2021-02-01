Варшава, , 16:38 — REGNUM Исследовательский центр Estymator провел опрос среди жителей Польши на предмет их симпатий к той или иной политической партии. Результаты исследования были опубликованы 1 февраля на портале DoRzeczy.pl.

Так, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» («ПиС») набрала бы 38,4%, хотя по результатам декабрьского исследования результат данной политической силы составлял всего 33%.

На втором месте оказалась наиболее популярная оппозиционная партия «Гражданская платформа» с результатом в 21,8%. В декабре к данной политической силе выразили наибольшие симпатии 22,3% респондентов.

Движение Шимона Холовни «Польша-2050» выбрали 14,6%, в то время как в декабре этот показатель составил 11%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с результатом в 11,1%, «Конфедерация» (6,7%), а также Польская крестьянская партия (5,2%).

Опрос был проведен 28−29 января. В нем приняли участие 1 029 взрослых жителей разных регионов Польши.