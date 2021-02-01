Варшава, , 16:36 — REGNUM Независимый (беспартийный) депутат польского Сейма Павел Шрамка 1 февраля подал документы в президиум Сейма с целью регистрации новой фракции — «Прямая демократия». Она должна объединить иных внепартийных депутатов, являющихся членами движения «Кукиз-15». Новую фракцию должен возглавить лидер данного движения депутат Павел Кукиз. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Политическое движение «Кукиз-15» принципиально не регистрируется в качестве политической партии с целью продемонстрировать то, что «партийная система в 21 веке изжила себя». Однако члены движения избрались в Сейм от Польской крестьянской партии, позже покинув её и став независимыми депутатами. С момента избрания по настоящее время они фактически составляли фракцию, выступая с совместными инициативами, однако не имели данного статуса.

«Пришло время активизироваться, оформлять наше движение. Страна находится в кризисе — принимается много спорных законопроектов, ощущаются последствия пандемии», — заявил Шрамка.

По его словам, фракция будет называться «Прямая демократия», потому что «это лучше всего отражает их идеологию». «В Польше сейчас демократия, но если присмотреться, то имеет мало общего с реальной демократией. Мы хотим, чтобы граждане как можно больше напрямую принимали решения, а депутаты как можно больше были лишь исполнителями этой воли», — подчеркнул политик.

Руководителем новой фракции должен выступить лидер движения «Кукиз-15» Павел Кукиз. Среди активистов и соратников будут, помимо прочих, Павел Шрамка, Станислав Жук, Ярослав Сахайко и Станислав Тышка.