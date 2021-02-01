Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак будет лично курировать выборную кампанию в Петербурге. Об этом в партии сообщили 1 февраля.

Выборы в Петербурге ИА REGNUM

Президиум генсовета «ЕР» утвердил уполномоченных на региональных выборах, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. За Турчаком закреплён Петербург, за его заместителем Сергеем Перминовым — Ленинградская область, где он ранее трудился вице-губернатором.

Предполагается, что они будут разрабатывать и реализовывать выборные стратегии, выявлять лидеров и «нивелировать возможные внутриэлитные конфликты» на региональном уровне, а также, по словам Перминова, «работать с протестной повесткой» и «отслеживать «чистоту» кампаний».

Напомним, по убеждению руководства Центризбиркома, в Петербурге уже несколько циклов подряд проходят самые грязные выборы в стране.

В 2021 году в Северной столице будут выбирать, вместе со всей страной, не только своих представителей в Госдуме, но и депутатов Законодательного собрания. Политологи уже указали на нарастающие конфликты между первыми лицами городского парламента и Смольного.

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