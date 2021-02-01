Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Американские власти не причастны к акциям протеста в России, заявил 1 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен, передаёт NBC.

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Блинкен «Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве».

Американский госсекретарь заявил, что «народ России» «в отчаянии», — в этом якобы всё дело. Он сказал, что проблему протестов российские власти должны искать внутри страны.

Глава Госдепа добавил, что считает подавление протестов в России чрезмерно жёстким. Вашингтон, отметил он, волнует не только «проблема Навального», но и другие действия российских властей, «вызывающие беспокойство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 января, МИД РФ заявил, что американцы поощряют незаконную протестную активность в России. При этом упоминался и Блинкен.

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