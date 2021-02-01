Киев, , 16:03 — REGNUM Главными задачами очередной, пятой сессии Верховной рады Украины текущего созыва будет завершение земельной реформы, реформы энергорынка и реформы игорного бизнеса.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в ходе согласительного совета Рады сегодня, 1 февраля, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа», глава партии «СН» Александр Корниенко.

Политик уточнил, что вопрос по игорному бизнесу «нужно все-таки до ума довести», а необходимость реформы энергетического рынка власти страны поняли благодаря «тарифной истории».

Что касается экономики, Корниенко отметил, что Рада вернется к законопроектам, необходимым для рестарта «большой приватизации», которая ранее была приостановлена из-за нынешнего кризиса.

Также, по его словам, ближе к концу года можно будет говорить о полноценной налоговой реформе.

ИА REGNUM напоминает, что пятая сессия Верховной рады нынешнего созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года и продлится до 23 июля 2021 года.

Эксперты считают, что одним из главных итогов предыдущей сессии парламента Украины является фактический развал монобольшинства «Слуги народа». Одним из ярких доказательств этого является провал голосования за назначение экс-исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко первым вице-премьером правительства Украины.