Мапуту, , 16:02 — REGNUM Посольство Индонезии в Мапуту (Мозамбик) открыло индонезийский культурный центр, сообщает Antara.

Продвижение культуры Индонезии осуществляется в сотрудничестве между представителями Индонезии и Колледжем искусств и культуры Мозамбика.

В культурном центре начнут преподавать индонезийские танцы. Обучение индонезийским танцам будет проводиться каждую неделю в онлайн-формате и будет открыто для жителей Мозамбика, которые заинтересованы в изучении индонезийской культуры.

«Сотрудничество в области искусства и культуры между Индонезией и Мозамбиком очень важно для повышения взаимопонимания между народами двух стран», — заявил посол Индонезии в Мозамбике Херри Судраджат.

Напомним, в 2021 году Индонезия и Мозамбик отпразднуют 30-летие установления дипломатических отношений.

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