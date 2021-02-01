Тбилиси, , 16:28 — REGNUM В отношении причастных к привлечению детей к мытью туалета в мэрии грузинского города Чхороцку края Самегрело-Верхняя Сванетия будут приняты жесткие меры. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 1 февраля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Я уверен, что расследование будет завершено, и следствие, и правительство отреагируют более жестко», — сказал глава правительства журналистам.

Он добавил, что его сильно возмутила новость о привлечении школьников к мытью туалета.

Напомним, скандал в Чхороцку разгорелся после того, как в соцсетях стали распространять видео, на котором школьники убираются в общественном туалете. Мэр города Дато Гогуа заявил, что администрация была не в курсе того, что дети должны прийти на уборку. Их в туалете увидел работник мэрии и вывел из здания.

По словам мэра, акцию с уборкой устроила бывшая сотрудница городской администрации.

В МВД Грузии начали проверку в связи с инцидентом.

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