Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Нужно избегать шагов, которые могли бы политизировать территориальный спор между Грузией и Азербайджаном, касающийся принадлежности комплекса православных монастырей Давид Гареджи. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 1 февраля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать дело о «покушении на территориальную целостность Грузии», в котором обвинили бывших членов комиссии по делимитации Наталью Ильичеву и Ивери Мелашвили. По мнению Гахарии, этот вопрос является деликатным, а потому его политизация «крайне рискована».

«Мы все должны воздерживаться от любого шага, любого слова, которое могло бы даже теоретически способствовать политизации проблемы Давид Гареджи. Мы также должны позаботиться о будущем Гареджи и наших отношениях с нашим стратегическим партнером, Азербайджаном», — сказал премьер-министр.

Стоит отметить, что представители оппозиции неоднократно заявляли, что данное дело якобы было возбуждено в политических целях, так как оно бросает тень на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Ильичеву и Мелашвили обвиняют в том, что они во время работы в комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы в 2006 и 2007 годах якобы утаили топографические карты. В результате этого комиссия признала права Азербайджана на комплекс грузинских древних православных храмов Давид Гареджи. Обвиняемых сначала поместили в следственный изолятор, но 28 января 2021 года освободили под залог.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии фигурантов дела о «сдаче» земель Азербайджану освободили под залог