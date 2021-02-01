Вашингтон, , 15:47 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по Донбассу стагнирует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе Axios на телеканале HBO.

«К сожалению, происходит момент стагнации. Я считаю, что он происходит из-за нежелания Российской Федерации шагать вперед», — сказал он.

По его словам, стагнация обусловлена пандемией коронавируса, а также разговорами о том, что Украина не хочет выполнять ранее взятые на себя обязанности. Все эти обстоятельства Зеленский назвал «чушью» и вновь обвинил Россию в нежелании остановить конфликт.

Президент Украины выразил желание создать новый формат переговоров, который действовал параллельно с «нормандским форматом».

«Я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с «нормандским форматом» ещё один формат, где обязательно должны быть США и Россия», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в создании «агентурной сети» оппозиционных политических Telegram-каналов. Никаких доказательств причастности России предоставлено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине выявили «агентурную сеть» — СБУ