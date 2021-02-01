Вашингтон, 1 февраля 2021, 15:47 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по Донбассу стагнирует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе Axios на телеканале HBO.
По его словам, стагнация обусловлена пандемией коронавируса, а также разговорами о том, что Украина не хочет выполнять ранее взятые на себя обязанности. Все эти обстоятельства Зеленский назвал «чушью» и вновь обвинил Россию в нежелании остановить конфликт.
Президент Украины выразил желание создать новый формат переговоров, который действовал параллельно с «нормандским форматом».
Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в создании «агентурной сети» оппозиционных политических Telegram-каналов. Никаких доказательств причастности России предоставлено не было.
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