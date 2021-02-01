Тегеран, , 15:54 — REGNUM Решение вопроса об иранских активах, замороженных в банка Южной Кореи, поспособствует освобождению южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, захваченного властями Ирана. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на заявление председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Зоннура.

Он подчеркнул, что если Сеул сможет вернуть замороженные активы в кратчайшие сроки, то данные действия могут повлиять на решение суда об освобождении танкера.

Зоннур также призвал южнокорейскую сторону принять меры по укреплению взаимного доверия, акцентировав внимание на том, что причина ареста судна — загрязнение окружающей среды, а не заморозка активов.

Известно, что на прошлой неделе представитель Ирана провел телефонные переговоры с председателем комитета по объединению и внешней политике Национального собрания Южной Кореи Сон Ён Гилем.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и его экипаж были задержаны 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.