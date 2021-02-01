Москва, , 15:46 — REGNUM В Госдуме не прекращали проработку предложений об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Тема важная. И мы, понимая это, работу не прекращаем, но и скоропалительных заявлений не делаем», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что для индексации пенсий потребуются значительные финансовые ресурсы.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. На рассмотрении Госдумы находится законопроект депутатов от «Справедливой России» на эту тему, «Единая Россия» ведет переговоры с профильными министерствами.