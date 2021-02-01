Киев, , 15:29 — REGNUM Президент Владимир Зеленский своими заявлениями дискредитировал майданы 2004 и 2014 гг., являющиеся одним из символов Украины в западном мире, заявил, 1 февраля, украинский политический эксперт Сергей Фурса.

Напомним, что Зеленский, рассуждая, о штурме Конгресса США 6 января в в интервью американским СМИ, заявил, что «украинцы видели такое в своей стране».

«У нас было две революции… Мы понимали, что такие вещи могли произойти в мире, но что это будет в Соединенных Штатах — никто этого не ожидал… Мы были впечатлены. Я был удивлен, даже не мог представить, что что-то такое возможно в США. Я считаю, что это был мощный удар по демократии США», — сказал президент Украины в интервью Axios на американском канале HBO.

«Зеленский… позволяет себе сравнить Майдан и события в Капитолии, ставит знак равенства между Майданом и антимайданом. И говорит это в интервью западному каналу. А потом говорит, что теперь США нельзя воспринимать как символ демократии‑ и тоже говорит это в интервью западному каналу. Иногда уж лучше молчать. Это будет очень интересно прочитать нашим партнерам в Вашингтоне», — заявил Фурса.

Он отметил, что «всех адекватных» американцев напугали события в Капитолии.

«Напугали и американскую элиту, заставив сплотиться против угрозы демократии и выйти с честью из сложившийся дикой ситуации. Миллионы американцев видели только Капитолий, но не видели Майдана… А теперь им сказали, что это одно и тоже — это дискредитация демократической Украины», — резюмировал эксперт.