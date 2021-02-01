Москва, , 15:45 — REGNUM Госдума открыта к диалогу с Конгрессом США, однако диалог должен быть основан на ряде принципов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна открыта к диалогу, парламент тоже открыт, но нам важно, чтобы он велся на основе принципов взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов», — заявил Володин. — «Много будет зависеть от того, готов ли к такому формату взаимодействия Конгресс».

Спикер Госдумы обратил внимание на заявление госсекретаря Энтони Блинкина, который указал на то, что «мир нуждается в руководящей роли Америки».

«Пока такое высокомерие и демонстрирование собственной исключительности будет происходить, понятно, это перечеркивает принципы взаимоуважения и многое другое, что необходимо, чтобы отношения развивались», — заявил Володин.