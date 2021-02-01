Джакарта, , 15:26 — REGNUM Индонезия и Узбекистан договорились расширять сотрудничество в различных областях, сообщает Kompas.

Некоторые из областей сотрудничества, о которых упоминалось в первую очередь, — это ответ на пандемию.

«Чтобы справиться с COVID-19, необходимо сотрудничество всех сторон, особенно парламента, выполняющего свои законодательные, бюджетные и надзорные функции», — говорится в заявлении заместителя председателя агентства межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии.

Стороны обсудили потенциал развития религиозного туризма в Узбекистане, а также сотрудничество в области торговли, инвестиций и образования.

Узбекистан хочет более интенсивно сотрудничать в оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии ожидает отчета от посольства Индонезии в Малайзии по делу гражданина, который сжег индонезийский флаг.

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