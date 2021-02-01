Москва, 1 февраля 2021, 15:19 — REGNUM Постоянное представительство России при ОБСЕ призвало организацию дать оценку прекращению ретрансляции российских телеканалов в Латвии. Об этом сообщается в Twitter постпредства РФ.
«Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ дать оценку дискриминационным шагам Латвии в отношении российских медиа», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские телеканалы ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс» с 1 февраля перестал ретранслировать крупнейший в Латвии кабельный оператор Tet. Причинами названы неясности «в праве представления каналов» и беспокойство «из-за соблюдения режима санкций».
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