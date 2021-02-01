Москва, , 15:30 — REGNUM Позиция России в ПАСЕ значительно укрепилась, в весеннюю сессию можно продолжить диалог по проблеме угроз со стороны крупных IT — компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сессия запомнится тем, что в начале сложилось не просто большинство, а две трети тех, кто выступил против новых нападок в отношении делегации РФ, и все попытки сорвать работу депутатов и сенаторов были обречены», — заявил Володин. — «Позиция РФ в ПАСЕ значительно укрепилась за год с момента возвращения Российской Федерации в Ассамблею. Будем поддерживать конструктивный диалог и развивать взаимодействие».

Он подчеркнул, что по мере выборов в Госдуму провокации будут усиливаться.

«Мы к этому должны быть готовы», — сказал спикер Госдумы.

В ходе сессии поднимались важные для России темы: это вопросы, связанные с защитой прав человека в условиях пандемии, связанные с реализацией прав граждан, обсуждались темы производства вакцины от коронавируса.

Особо спикер Госдумы отметил тему влияния крупных технологических компаний.

«Начался диалог по проблемам угроз со стороны крупных IT-компаний. Планируем использовать площадку ПАСЕ для организации мониторинга ситуации и выработки общих подходов в законодательном регулировании. Тему, думаю, можно было бы обсуждать и на следующей сессии ПАСЕ», — заявил Володин.

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